Курс валют НБУ на 21 сентября 2021 в Украине

Национальный банк Украины снизил курс гривны меньше чем на 1 копейку относительно доллара, но одновременно укрепил более чем на 19 копеек к евро.

Подробнее о новом курсе валют на вторник, 21 сентября — в материале Фактов ICTV.

Курс американской валюты сейчас стоит 26,70 грн/1$. На межбанковском валютном рынке доллар вырос на 1 копейку.

Евро можно сейчас купить за 31,27 грн/1€. Европейская валюта в продаже упала на 19 копеек.

Курсы польского злотого и российского рубля также упали в цене на несколько копеек.

Курс валют в Украине от НБУ на 21 сентября:

$1 — 26,70 грн;

€1 — 31,27 грн;

1 польский злотый — 6,79 грн;

10 российских рублей — 3,63 грн.

Экономические эксперты прогнозировали восстановление девальвации гривны в сентябре и курс доллара на уровне 28 грн/$1.

По мнению экономистов, причинами девальвации станут погашения значительных иностранных займов и закупка природного газа к отопительному сезону.

А вот расходы валюты значительно увеличатся потому, что цены на природный газ по сравнению с августом 2020-го выросли в четыре раза.