Курс валют НБУ на 21 вересня 2021 в Україні

Національний банк України знизив курс гривні менше ніж на 1 копійку відносно долара, але водночас зміцнив більш ніж на 19 копійок до євро.

Детальніше про новий курс валют на вівторок, 21 вересня – у матеріалі Фактів ICTV.

Курс американської валюти наразі коштує 26,70 грн/1$. На міжбанківському валютному ринку долар зріс на 1 копійку.

Євро можна зараз купити за 31,27 грн/1€. Європейська валюта в продажу впала на 19 копійок.

Курси польського злотого та російського рубля також впали в ціні на декілька копійок.

Курс валют в Україні від НБУ на 21 вересня:

$1 – 26,70 грн;

€1 – 31,27 грн;

1 польський злотий – 6,79 грн;

10 російських рублів – 3,63 грн.

Економічні експерти прогнозували відновлення девальвації гривні у вересні та курс долара на рівні 28 грн/$1.

На переконання економістів, причинами девальвації стануть погашення значних іноземних позик та закупівля природного газу до опалювального сезону.

А от витрати валюти значно збільшаться тому, що ціни на природний газ порівняно з серпнем 2020 року зросли вчетверо.