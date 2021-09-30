Национальный банк Украины понизил курс евро и едва повысил курс доллара к гривне.

На последний день сентября, Нацбанк установил курс 26,58 грн/1$.

Евро с понедельника продолжает постепенно снижаться в цене и составляет уже 30,98 грн/1€.

По сравнению со средой, упала цена и на российский рубль и польский злотый.

Курс валют в Украине от НБУ на 30.09:

$1 – 26,58 грн;

€1 – 30,98 грн;

1 польский злотый – 6,69 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

Украинские металлурги призвали Кабмин пойти на оперативные, экономически обоснованные меры и временно запретить экспорт металлолома.

Такое решение, по их убеждению, не допустит остановки предприятий, где в целом работает 600 тыс. человек.

По их словам, Украина теряет налоговые поступления не только от сокращения производства на металлургических предприятиях, но и от экспорта металлолома по непрозрачным схемам.

Украинские таможенники обнаружили нарушений при экспорте на около $10 млн.