Національний банк України знизив курс євро й ледь підвищив курс долара до гривні.

На останній день вересня Нацбанк встановив курс 26,58 грн/1$.

Євро з понеділка продовжує поступово знижуватись у ціні й становить уже 30,98 грн/1€.

Порівняно із середою, впала ціна й на російський рубль та польський злотий.

Курс валют в Україні від НБУ на 30.09:

$1 – 26,58 грн;

€1 – 30,98 грн;

1 польський злотий – 6,69 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Українські металурги закликали Кабмін піти на оперативні, економічно обґрунтовані заходи й тимчасово заборонити експорт металобрухту.

Таке рішення, на їхнє переконання, не допустить зупинки підприємств, де загалом працює 600 тис. людей.

За їхніми словами, Україна втрачає податкові надходження не тільки від скорочення виробництва на металургійних підприємствах, але й від експорту металобрухту за непрозорими схемами.

Українські митники виявили порушень під час експорту на близько $10 млн.