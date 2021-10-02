Ипотеку в Украине хотят сделать действительно доступной для всех граждан. Для этого хотят уменьшить ставки по кредитам.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Трускавце во время встречи с народными депутатами от фракции Слуга народа.

Он объяснил, что сейчас рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но это хотят сделать не под 7%, а под 5% для всех украинцев.

Также Денис Шмыгаль добавил, что в течение следующих двух-трех лет правительство будет продвигать реформы фактически в боевом режиме.

С 1 марта в Украине заработала программа ипотечного кредитования под 7% годовых. Выдаются такие займы на 20-30 лет. Первый взнос нужно сделать в размере 20% от стоимости жилья.

Участником программы Доступная ипотека может быть любой гражданин Украины, не имеющий в своей собственности или собственности семьи недвижимости или действующих договоров по финансированию строительства жилья.

Но, чтобы получить кредит, максимальный размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи должен быть на уровне 10-кратного размера месячной средней зарплаты в регионе, где находится жилье. Максимальная сумма ипотеки составляет 2 млн грн.

Источник: Слуга народа