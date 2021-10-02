Іпотеку в Україні хочуть зробити справді доступною для всіх громадян. Для цього хочуть зменшити ставки за кредитами.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Трускавці під час зустрічі з народними депутатами від фракції Слуга народу.

Він пояснив, що наразі розглядається можливість продовжити іпотечну програму забезпечення житлом. Але це хочуть зробити не під 7%, а під 5% для всіх українців.

Також Денис Шмигаль додав, що протягом наступних двох-трьох років уряд просуватиме реформи фактично в бойовому режимі.

З 1 березня в Україні запрацювала програма іпотечного кредитування під 7% річних. Видаються такі позики на 20-30 років. Перший внесок потрібно зробити у розмірі 20% від вартості житла.

Учасником програми Доступна іпотека може бути будь-який громадянин України, який не має у своїй власності чи власності сім’ї нерухомості або чинних договорів з фінансування будівництва житла.

Але, щоб отримати кредит, максимальний розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника та членів його родини повинен бути на рівні 10-кратного розміру місячної середньої зарплати у регіоні, де знаходиться житло. Максимальна сума іпотеки становить 2 млн грн.

Джерело: Слуга народу