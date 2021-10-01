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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Евро за неделю подешевел на 40 копеек: курс валют на 1 октября

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Национальный банк Украины понизил курс евро и повысил курс доллара к гривне.

На первый день октября Нацбанк установил курс 26,62 грн/1$.

Евро с понедельника постепенно подешевело на 40 копеек и составляет уже 30,82 грн/1€.

По сравнению с 30 сентября, упала цена и на российский рубль и польский злотый.

Курс валют в Украине от НБУ на 01.10:

  • $1 – 26,62 грн;
  • €1 – 30,82 грн;
  • 1 польский злотый – 6,69 грн;
  • 10 российских рублей – 3,65 грн.

курс валют на 01.10.2021

Несмотря на то, что Нацбанк установил на 1 октября курс доллара 26,62, девальвация гривны в середине осени – неизбежна.

По прогнозу кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, доллар в октябре будет стоить 28 грн.

Кроме экономических причин, будет влиять на доллар также политическая нестабильность в стране, обострение борьбы между различными политическими группировками, ожидаемое переформатирование правительства, отставка спикера парламента и рост протестной активности населения.

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