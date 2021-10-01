Національний банк України знизив курс євро й підвищив курс долара до гривні.
На перший день жовтня Нацбанк встановив курс 26,62 грн/1$.
Євро з понеділка поступово здешевшало на 40 копійок й становить уже 30,82 грн/1€.
Порівняно із 30 вересня, впала ціна й на російський рубль та польський злотий.
Курс валют в Україні від НБУ на 01.10:
- $1 – 26,62 грн;
- €1 – 30,82 грн;
- 1 польський злотий – 6,69 грн;
- 10 російських рублів – 3,65 грн.
Попри те, що Нацбанк встановив на 1 жовтня курс долара 26,62, девальвація гривні в середині осені – неминуча.
За прогнозом кандидата економічних наук, незалежного експерта Олександра Хмелевського, долар у жовтні коштуватиме 28 грн.
Крім економічних причин, на долар впливатиме також політична нестабільність у країні, загострення боротьби між різними політичними угрупованнями, очікуване переформатування уряду, можлива відставка спікера парламенту та зростання протестної активності населення.