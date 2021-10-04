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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Захарченко |

Цена на газ для клиентов ППН увеличится — сколько будут платить потребители

газ ціна на газ

В октябре 2021 года клиенты поставщика последней надежды будут платить за газ по 16,56 грн/куб. м (с НДС и без доставки), что стало на 38% больше сентябрськой цены (12 грн/куб. м).

Об этом сообщает Нафтогаз Украины. Газопоставляющая компания напомнила, потребители газа от ППН могут подать заявку и стать клиентом Нафтогаз Украины.

По тарифу фиксированный цена газа составляет 7,96 грн/куб. м (с НДС и без доставки), что ниже октябрьского тарифа ППН вдвое. Такая стоимость будет действовать по меньшей мере до мая 2022 года.

По состоянию на конец сентября 2021 года, Нафтогаз Украины обеспечивает газом более 1,2 млн домохозяйств.

Эксперты дали прогноз цен и тарифов в Украине на осень 2021. Согласно ему, во время сезона можно ожидать новое повышение цен на продукты — хлеб, мясо, яйца, подсолнечное масло.

Гривна останется достаточно стабильной — один доллар будет стоить в среднем около 26,7 грн. Однако значительно подорожает бензин и электричество.

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Фото: Depositphotos

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