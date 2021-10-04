Ціна на газ для клієнтів ПОН збільшиться – скільки платитимуть споживачі

У жовтні 2021 року клієнти постачальника останньої надії платитимуть за газ 16,56 грн/куб. м (з ПДВ та без доставляння), що стало на 38% більше вересневої ціни (12 грн/куб. м).

Про це повідомив Нафтогаз України. Газопостачальна компанія нагадала, споживачі газу від ПОН можуть подати заявку та стати клієнтом Нафтогаз України.

За тарифом фіксований ціна газу становить 7,96 грн/куб. м (з ПДВ та без доставляння), що нижче жовтневого тарифу ПОН вдвічі. Така вартість діятиме щонайменше до травня 2022 року.

Станом на кінець вересня 2021 року, Нафтогаз України забезпечує газом понад 1,2 млн домогосподарств.

Експерти надали прогноз цін та тарифів в Україні на осінь 2021 року. Згідно з ним, під час сезону можна очікувати нове підвищення цін на продукти – хліб, м’ясо, яйця, соняшникову олію.

Гривня залишиться досить стабільною – один долар коштуватиме в середньому близько 26,7 грн. Однак значно подорожчає бензин та електрика.