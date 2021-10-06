Глава правления Укрэксимбанка временно отстранен после нападения на журналистов

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер отстранен от должности на время расследования относительно нападения на журналистов программы Схемы.

На его место наблюдательный совет временно назначил члена правления Сергея Ермакова, который будет исполняющим обязанности главы правления.

За карьеру он заработал внушительный послужной список. Ермаков был директором департамента планирования, вице-президентом Альфа-Банка, директором по стратегии, членом правления Укрсоцбанка и заместителем главы правления ТАСкомбанка.

В настоящий момент проводится внутреннее расследования инцидента. По его итогам будет принято решение по поводу полномочий Мецгера, который занимает должность главы правления Укрэксимбанка с марта прошлого года.

Напомним, 4 октября было совершено нападение на журналистов программы Схемы: коррупция в деталях. Это произошло, когда представители СМИ брали интервью у Мецгера.

В частности, главе правления не понравились некоторые вопросы, в связи с чем охране было поручено изъять у журналистов записывающую технику и стереть все записи.

В ответ на происшествие генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала, что всем причастным к нападению будет сообщено о подозрении.

Источник: Укрэксимбанк

Фото: Укрексімбанк