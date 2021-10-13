Украина может получить транш от МВФ в октябре-декабре — прогноз J.P. Morgan

Украина может получить около $1,4 млрд транша от Международного валютного фонда в октябре-декабре 2021 года.

Такой прогноз обнародовали аналитики J.P. Morgan — крупнейшего по размеру активов банковского холдинга США.

— Мы считаем, что МВФ выплатит транш в размере $1,4 млрд в четвертом квартале 2021 года. Но рассматривается возможный диапазон этой суммы от $1 млрд до $1,5 млрд, — отметили они в отчете.

В то же время аналитики обратили внимание на то, что, учитывая распределение SDR (специальных прав заимствования — формы международных денег, которую создал МВФ, — Ред.), сумма транша может измениться.

Согласно прогнозу J.P. Morgan, Нацбанк повысит учетную ставку в январе-марте 2022 года с 8,5% годовых до 9%, а во втором квартале — до 9,25%.

Курс гривны в конце 2021 года аналитики прогнозируют на уровне 27,5 грн/1$, а в начале 2022-го — на уровне 27,9 грн/1$.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что вскоре Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом о дальнейшем сотрудничестве.

Со своей стороны глава Национального банка Кирилл Шевченко ранее заявлял, что второй транш МВФ по программе stand-by должен составлять $700 млн. Но с учетом пропуска нескольких траншей сумма может быть больше.