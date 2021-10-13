Україна може отримати транш від МВФ у жовтні-грудні – прогноз J.P. Morgan

Україна може отримати близько $1,4 млрд траншу від Міжнародного валютного фонду у жовтні-грудні 2021 року.

Такий прогноз оприлюднили аналітики J.P. Morgan – найбільшого за розмірами активів банківського холдингу США.

– Ми вважаємо, що МВФ виплатить транш у розмірі $1,4 млрд у четвертому кварталі 2021 року. Але розглядається можливий діапазон цієї суми від $1 млрд до $1,5 млрд, – зазначили вони у звіті.

Водночас аналітики звернули увагу на те, що, враховуючи розподіл SDR (спеціальних прав запозичення – форми міжнародних грошей, яку створив МВФ, – Ред.), сума траншу може змінитися.

Згідно з прогнозом J.P. Morgan, Нацбанк підвищить облікову ставку у січні-березні 2022 року з 8,5% річних до 9%, а у другому кварталі – до 9,25%.

Курс гривні в кінці 2021 року аналітики прогнозують на рівні 27,5 грн/1$, а на початку 2022-го – на рівні 27,9 грн/1$.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що незабаром Україна підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом щодо подальшої співпраці.

Зі свого боку глава Національного банку Кирило Шевченко раніше заявляв, що другий транш МВФ за програмою stand-by повинен становити $700 млн. Але з урахуванням пропуску декількох траншів сума може бути більшою.