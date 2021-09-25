В ночь с 25 на 26 сентября украинцы могут столкнуться с проблемами в работе мобильного приложения Приват24 для бизнеса.

Об этом сообщил заместитель руководителя направления коммуникаций и пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, на выходные ночью Приватбанк будет проводить технические работы по модернизации онлайн банка, поэтому некоторые функции при использовании могут быть недоступны.

Он призвал украинцев учесть время проведение работ, если они планируют перевести платежи ночью. Приватбанк извинился за временные неудобства.

Накануне Приватбанк приостановил работу сервисов, всех банкоматов и терминалов. Во время этого нельзя было осуществить транзакции онлайн.

Это произошло из-за того, что финансовое учреждение занималось оптимизацией процессов. Не работали банкоматы, терминалы, приложение Приват24, сервис онлайн-верификации LiqPay. В то же время украинцы не могли осуществить транзакции по банковским картам.