Приватбанк запровадив нові правила для переказу грошей

Приватбанк запроваджує нові правила на перекази грошей через фінансові картки банку, зокрема, за допомогою мобільного додатку Приват24.

За даними установи, з жовтня 2021 року змінюються ліміти на перекази коштів з картки на картку Visa/Mastercard всіма можливими способами.

Відтепер відправник може здійснювати щонайбільше 100 переказів у межах України та 25 міжнародних. Водночас на картку отримувача може надійти щонайбільше 100 переказів у межах України та 30 з-за кордону.

Таке обмеження встановлюють на календарний місяць (з 1 до 30 чи 31 числа) для переказів в Україні та за кордоном. Установа пояснила, що робити особам, які отримували на картки благодійні кошти або гроші за продаж товарів на інтернет-майданчиках.

На картку Приватбанку надходять

благодійні кошти – що робити

У Приватбанку пояснили, що робити, якщо ви займаєтеся благодійністю, а на вашу картку надсилають волонтерські гроші. У такому разі необхідно зателефонувати на лінію обслуговування клієнтів за номером 3700 або написати у чат Допомога online на офіційному сайті установи.

Можна надіслати посилання з соціальних мереж або документи, які можуть підтвердити, що ви займаєтесь благодійною діяльністю. Працівники Приватбанку протягом одного робочого дня встановлять для таких карток безлімітний режим.

На картку надходять гроші за продаж товарів

У Приватбанку порадили відкрити рахунок фізичної особи-підприємця або особи, що займається професійною незалежною діяльністю, щоб отримувати перекази без лімітів.

Установа зазначила, що згідно із нормативно-правовим актом Національного банку України, не можна користуватися особистою карткою для підприємницької діяльності.

За даними Приватбанку, щомісяця перекази з картки на картку через мобільний додаток Приват24 здійснюють понад 7 млн осіб. Однак 99,7% з них користуються послугою для особистих цілей, відправляючи та отримуючи менше, ніж 100 переказів на місяць.

Джерело: Приватбанк