Госбюджет Украины на 2022 год: комитет рекомендовал принять документ в первом чтении

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал народным депутатам принять госбюджет на 2022 год в первом чтении.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

— Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета в порядке специальной процедуры рассмотрел и одобрил проект постановления О заключениях и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год и таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы к законопроекту. По результатам рассмотрения комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять указанное постановление за основу, — объяснил он.

Накануне председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что на этой пленарной неделе нардепы рассмотрят законопроект о государственном бюджете на 2022 год.

Он отметил, что принять документ в первом чтении нужно до 20 октября. Для этого парламент должен одобрить заключения и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете. После этого на основании бюджетных выводов Кабинет министров должен доработать документ ко второму чтению.

Кабинет министров представил в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2022 год 21 сентября. Среди приоритетных сфер финансирования в главной смете страны на следующий год определили здравоохранение, образование, поддержку ветеранов, усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие инфраструктуры, цифровизацию.