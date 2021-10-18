В Верховной Раде Украины на этой пленарной неделе рассмотрят законопроект о государственном бюджете на 2022 год.

Об этом сообщил во время заседания согласительного совета депутатских фракций спикер ВР Руслан Стефанчук.

– До 20 октября нам необходимо рассмотреть и принять проект закона О государственном бюджете Украины на 2022 год в первом чтении, — отметил Стефанчук.

Он уточнил, что парламент должен одобрить выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете. Впоследствии на основании этих бюджетных выводов Кабинет министров должен доработать документ ко второму чтению.

– Я бы очень хотел, чтобы в пределах и в сроки, предусмотренные Конституцией, регламентом и законодательством Украины, мы успешно завершили бюджетный процесс в государстве. Чтобы мы не заходили в некогда традиционные для парламента бюджетные ночи, — заявил Стефанчук.

Кроме того, на этой неделе планируется рассмотреть законопроекты, касающиеся вопросов Национального антикоррупционного бюро, Национального банка, Фонда частичного гарантирования вкладов, а также налоговый законопроект №5600 (который нардепы называют ресурсным проектом закона).

Стефанчук также подтвердил, что на этой неделе планируется внеочередное заседание Рады, на которое вынесут евроинтеграционные законы. По словам спикера, такое заседание, возможно, состоится в четверг, 21 октября.

Согласно закону О регламенте Верховной Рады Украины (ст. 156-159), законопроект о государственном бюджете должен рассматриваться в трех чтениях. В первом чтении документ должны рассмотреть не позднее 20 октября по процедуре полного обсуждения.

Рассмотрение госбюджета во втором чтении завершается в ВР не позднее 20 ноября. Окончательно законопроект принимается нардепами до 1 декабря.

Кабинет министров одобрил законопроект о госбюджете Украины на 2022 год 15 сентября. Впервые документ был разработан на основе трехлетней бюджетной декларации, утвержденной на 2022-2024 годы.

21 сентября правительство представило законопроект в Верховной Раде.

Среди приоритетных сфер финансирования в правительстве определили: здравоохранение, образование, поддержку ветеранов, усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие инфраструктуры, цифровизацию.

Рост реального ВВП Украины определен на уровне 3,8%, а уровень инфляции может составить 6,2%. Курс национальной валюты в Кабмине прогнозируют на уровне 28,6-28,7 грн за доллар.

Среднемесячная заработная плата в следующем году составит 15 258 грн, а минимальная до конца года должна повыситься до 6700 грн.

О ключевых показателях, которые закладывает Кабмин в госбюджет-2022, читайте в материале.