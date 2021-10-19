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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Профільний комітет Ради рекомендував ухвалити держбюджет-2022 у першому читанні

держбюджет

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував народним депутатам ухвалити держбюджет на 2022 рік у першому читанні.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

– Комітет Верховної Ради з питань бюджету у порядку спеціальної процедури розглянув та схвалив проект постанови Про висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2022 рік та таблицю пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту.

За результатами розгляду комітет рекомендував Верховній Раді України ухвалити зазначену постанову за основу та в цілому, – пояснив він.

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