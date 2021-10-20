Каждый гражданин Украины заплатит сумму в размере 14 тыс. грн в течение 2022 года со своих налогов на обслуживание и погашение государственного долга.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан при рассмотрении законопроекта о госбюджете Украины на 2022 год на заседании народных депутатов Верховной Рады.

По его словам, всего долг в конце 2022 года может увеличиться до 3,1 трлн грн. То есть за год он увеличится на 178 млрд грн или на 4,3 тыс. грн на украинца.

— Каждый украинец в конце 2022 году будет иметь 75 тыс. грн долга. За его обслуживание и погашение каждый из нас в следующем году заплатит 14 тыс. грн, — сказал он.

Пацкан отметил, что в госбюджете Украины предусмотрены новые заимствования суммой 571 млрд грн для погашения и обслуживания действующего госдолга.

По его словам, это почти треть (около 31%) всех поступлений в государственный бюджет. Однако может быть, что эти заимствования не удастся привлечь так, как планируется в определенные сроки.

Министерство финансов обнародовало данные, согласно которым Украина в течение 2021 года должна заплатить за государственным долгом более 585 млрд грн.