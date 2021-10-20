Кожен громадянин України заплатить суму в розмірі 14 тис. грн протягом 2022 року зі своїх податків на обслуговування та погашення державного боргу.

Про це заявив очільник Рахункової палати Валерій Пацкан під час розгляду законопроекту про держбюджет України на 2022 рік на засіданні народних депутатів Верховної Ради.

За його словами, загалом борг наприкінці 2022 року може збільшитися до 3,1 трлн грн. Тобто за рік він збільшиться на 178 млрд грн або на 4,3 тис. грн на українця.

– Кожен українець наприкінці 2022 року матиме 75 тис. грн боргу. За його обслуговування та погашення кожен з нас у наступному році заплатить 14 тис. грн, – сказав він.

Пацкан зазначив, що у держбюджеті України передбачено нові запозичення сумою 571 млрд грн для погашення та обслуговування нинішнього держборгу.

За його словами, це майже третина (близько 31%) всіх надходжень до державного бюджету. Проте може бути, що ці запозичення не вдасться залучити так, як планується у певні терміни.

Міністерство фінансів оприлюднило дані, згідно з якими Україна протягом 2021 року має заплатити за державним боргом понад 585 млрд грн.