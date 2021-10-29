Правильная карта от Кредобанка: выгоды для клиента

Украинцы стали чаще путешествовать, работать и покупать товары за границей, поэтому требования к платежным банковским картам меняются.

Иметь одну обычную гривневую карту уже недостаточно, а использование нескольких – это не только неудобно, но и дорого.

Учитывая частые запросы клиентов, Кредобанк (KredoBank) выпустил новую банковскую карту под названием «Правильная карта». Она упрощает проведение расчетных и обменных операций в Украине и за ее пределами.

Основные особенности карты

Новое предложение от Кредобанка — дебетовая карта «Правильная», которую можно оформить с 14-летнего возраста.

Среди ее основных преимуществ:

Льготное (бесплатное) обслуживание без каких бы то ни было скрытых условий, даже если пользуешься ею несколько раз в год.

Бесплатное пополнение счета и снятие средств в банкоматах Украины. Месячный лимит на снятие – 100 000 грн (50 000 грн в любых банкоматах, 50 000 грн в кассах Кредобанка).

При оформлении карты пакет банковских услуг предусматривает открытие для каждого клиента сразу четырех счетов — гривневого и трех валютных (в долларах, евро, злотых). А обменивать валюту можно прямо в смартфоне с помощью онлайн-банкинга.

Автоматически вместе с текущим счетом банк открывает сберегательный (депозитный) счет, куда ежемесячно относит 6% годовых к сумме на остатке.

«Правильная карта» может использоваться в качестве зарплатной карты, а также для начисления стипендии, пенсии и различных социальных выплат.

Основные сведения о банке

Новая платежная карта разработана специалистами Кредобанка.

Ее функционал учитывает запросы клиентов, которые оперируют самыми популярными в Украине валютами — американскими долларами, евро и польскими злотыми, поэтому закономерно, что «Правильная карта» заинтересовала потребителей банковских услуг.

Совсем немного истории. Кредобанк основан в 1990 году. Его первое название – Западно-Украинский Коммерческий Банк. В начале 2000-х гг. им заинтересовались иностранные инвесторы. Так, в списке ключевых акционеров появился польский банк Kredyt Bank SA.

Сегодня KredoBank – в списке крупнейших в Украине банков с иностранным капиталом. Финучреждение входит в рейтинг ТОП-20 банков страны по объему чистых активов.

«Правильная карта» — это карта иностранного банка в Украине, поскольку Кредобанк, по сути, представляет крупнейший польский банк PKO в Украине. С 2007 года PKO Bank Polski Spółka Akcyjna владеет 100% пакетом акций KredoBank. Это хорошая новость для тех, кто часто ездит в Польшу: в случае оформления «Правильной карты» вы получите валютную карту для хранения и расчетов в польских злотых. Ее владелец может бесплатно снимать деньги на территории Польши.

«Правильная карта» от KredoBank: выгоды для клиента

Открытие счетов, выдача карты, пополнение и снятие средств – бесплатные. Ежемесячная абонентская плата отсутствует, даже если картой совсем не пользоваться. «Правильную карту» можно использовать для регулярных платежей, включая электронные (Google Pay, Apple Pay), а также сберегательный счет. Тем, кто часто получает/отправляет переводы и проводит операции с валютой, однозначно стоит заказать «Правильную карту». С ней все транзакции можно совершать через онлайн-банкинг Кредобанка. Валютная карта дает возможность совершать выгодную покупку (без конвертации) и обмен без дополнительных комиссий. Также отсутствует комиссия за конвертацию, если вы оплачиваете гривневой картой товары или услуги в валюте. Простое использование. «Правильная карта» имеет вертикальную форму. Благодаря этому не нужно долго думать, какой стороной вставлять карту в банкомат или приложить к терминалу. Бонус 1000 грн! Всем активным пользователям «Правильной карты» Кредобанк выплачивает 1000 грн. в течение первого полугодия. Для этого нужно ежемесячно пополнять счет от 6000 грн. и тратить на свои нужды от 3000 грн. Первые 500 грн держатель карты получает через 3 месяца, еще 500 гривен — через полгода. При этом зачисления на карту могут быть в виде зарплаты, стипендии или пенсии.

Как и где оформить дебетовую карту?

Получить пакет «Правильная карта» можно в любом отделении Кредобанка или заказать платежную карту онлайн на сайте https://pravylna.kredobank.com.ua/.

Оставьте заявку и с вами свяжется менеджер, который ответит на все вопросы. Забрать карту можно в любом отделении Кредобанка с 9.00 до 18.00, кроме выходных. При себе нужно иметь паспорт и идентификационный код, а если эти документы загружены у вас в приложении Дия – достаточно взять с собой только смартфон.

Как долго оформляется карта?

После согласования всех вопросов с менеджером карта выдается в этот же день в отделении банка. Клиенту предоставляется возможность выбирать желаемый тип карты – от международной платежной системы VISA или Mastercard. Получателю предоставляется гривневая карта и по желанию одна валютная карта (валюта на выбор). В случае необходимости можно сразу дозаказать еще одну или две валютные карты, изготовление которых занимает до 10 дней (стоимость одной дополнительной карты — 100 грн).

Есть ли кредитный предел?

Персональное предложение по кредиту клиент получает после трех месяцев пользования «Правильной картой». С вами свяжется сотрудник банка и предложит выбрать наиболее удобную кредитную программу. В случае необходимости, специалисты банка также подберут оптимальное решение по кредиту на покупку автомобиля или жилья (ипотеки).