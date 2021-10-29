Правильна карта від Кредобанку: вигоди для клієнта

Українці стали частіше подорожувати, працювати й купувати товари за кордоном, тому вимоги до платіжних банківських карток змінюються.

Мати одну звичайну гривневу картку вже недостатньо, а використання кількох — це не тільки незручно, а й дорого.

Враховуючи часті запити клієнтів, Кредобанк (KredoBank) випустив нову банківську картку під назвою Правильна картка. Вона спрощує проведення розрахункових і обмінних операцій в Україні та за її межами.

Основні особливості картки

Нова пропозиція від Кредобанку — дебетова картка Правильна, яку можна оформити з 14-річного віку.

Серед її основних переваг:

Пільгове (безкоштовне) обслуговування без будь-яких прихованих умов, навіть якщо користуєшся нею кілька разів на рік.

Безкоштовне поповнення рахунку і зняття коштів у будь-яких банкоматах України. Місячний ліміт на зняття — 100 000 грн (50 000 грн у будь-яких банкоматах, 50 000 грн у касах Кредобанку).

У разі оформлення картки пакет банківських послуг передбачає відкриття для кожного клієнта одразу чотирьох рахунків — гривневого і трьох валютних (у доларах, євро, злотих). А обмінювати валюту можна просто у смартфоні за допомогою онлайн-банкінгу.

Автоматично разом із поточним рахунком банк відкриває ощадний (депозитний) рахунок, куди щомісяця зараховує 6% річних до суми на залишку.

Правильна картка може використовуватися як зарплатна картка, а також для нарахування стипендії, пенсії та різних соціальних виплат.

Основні відомості про банк

Нова платіжна картка розроблена фахівцями Кредобанку.

Її функціонал враховує запити клієнтів, які оперують найпопулярнішими в Україні валютами — американськими доларами, євро й польськими злотими, тому закономірно, що Правильна картка зацікавила споживачів банківських послуг.

Зовсім трохи історії. Кредобанк заснований у 1990 році. Його перша назва — Західно-Український Комерційний Банк. На початку 2000-х рр. ним зацікавилися іноземні інвестори. Так у списку ключових акціонерів з’явився польський банк Kredyt Bank SA.

Сьогодні KredoBank — у списку найбільших в Україні банків з іноземним капіталом. Фінустанова входить до рейтингу ТОП-20 банків країни за обсягом чистих активів.

Правильна картка — це картка іноземного банку в Україні, оскільки Кредобанк, по суті, представляє найбільший польський банк PKO в Україні. З 2007 року PKO Bank Polski Spółka Akcyjna володіє 100% пакетом акцій KredoBank. Це гарна новина для тих, хто часто їздить до Польщі: у разі оформлення Правильної картки ви отримаєте валютну картку для зберігання і розрахунків у польських злотих. Її власник може безкоштовно знімати гроші на території Польщі.

Правильна картка від KredoBank: вигоди для клієнта

Відкриття рахунків, видача картки, поповнення і зняття коштів — безкоштовні. Щомісячна абонентська плата відсутня, навіть якщо карткою зовсім не користуватися. Правильну картку можна використовувати для регулярних платежів, у тому числі електронних (Google Pay, Apple Pay), а також як ощадний рахунок. Тим, хто часто одержує/відправляє перекази та проводить операції з валютою, однозначно варто замовити Правильну картку. З нею всі транзакції можна здійснювати через онлайн-банкінг Кредобанку. Валютна картка дає можливість здійснювати вигідну купівлю (без конвертації) і обмін без додаткових комісій. Також відсутня комісія за конвертацію, якщо ви оплачуєте гривневою карткою товари чи послуги у валюті. Просте використання. Правильна картка має вертикальну форму. Завдяки цьому не потрібно довго думати, яким боком вставляти картку в банкомат або прикласти до термінала. Бонус 1000 грн! Усім активним користувачам Правильної картки Кредобанк виплачує 1000 грн протягом першого півріччя. Для цього потрібно щомісяця поповнювати рахунок від 6000 грн і витрачати на власні потреби від 3000 грн. Перші 500 грн власник картки одержує через 3 місяці, ще 500 грн — через півроку. При цьому зарахування на картку можуть бути у вигляді зарплати, стипендії чи пенсії.

Як і де оформити дебетову картку?

Отримати пакет Правильна картка можна в будь-якому відділенні Кредобанку або замовити платіжну картку онлайн на сайті https://pravylna.kredobank.com.ua/.

Залиште заявку — і з вами зв’яжеться менеджер, який відповість на всі запитання. Забрати картку можна в будь-якому відділенні Кредобанку з 9.00 до 18.00, окрім вихідних. З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код, а якщо ці документи завантажені у вас у додатку Дія — достатньо взяти із собою тільки смартфон.

Як довго оформляється картка?

Після узгодження всіх питань із менеджером картка видається в цей же день у відділенні банку. Клієнтові надається можливість вибирати бажаний тип картки — від міжнародної платіжної системи VISA або Mastercard. Одержувачеві надається гривнева картка й за бажанням — одна валютна картка (валюта на вибір). У разі потреби можна одразу дозамовити ще одну чи дві валютні картки, виготовлення яких займає до 10 днів (вартість однієї додаткової картки — 100 грн).

Чи є кредитний ліміт?

Персональну пропозицію за кредитом клієнт отримує після трьох місяців користування Правильною карткою. З вами зв’яжеться співробітник банку й запропонує вибрати найбільш зручну кредитну програму. У разі потреби спеціалісти банку також підберуть оптимальне рішення щодо кредиту на купівлю автомобіля або житла (іпотеки).