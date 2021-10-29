В ноябре 2021 года гривна несколько потеряет октябрьские позиции. Доллар ориентировочно будет стоить 27 грн.

Такой прогноз в комментарии Фактам ICTV озвучил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

– В октябре мы наблюдали усиление курса гривны. Хотя во время торгов наблюдались значительные колебания валютного курса, что свидетельствует о спекулятивном характере торгов и низкой ликвидности, – объясняет эксперт.

Однако, убежден экономист, фундаментальных причин для усиления курса гривны нет:

– Экономика Украины — в крайне неудовлетворительном состоянии, а кризисные явления усиливаются.

Александр Хмелевский напоминает: в сентябре официальный уровень инфляции вырос до 11%, хотя цены на продовольственные товары и тарифы поднялись значительно больше.

Так, на валютном курсе негативно скажется рост инфляции. Продолжает обостряться и энергетический кризис.

– Хотя цены на газ в европейских хабах в последнее время несколько снизились, наша промышленность не выдержит цены на газ на уровне 30 грн за кубометр. Некоторые предприятия уже остановили работу или сократили производство, – констатирует экономист.

Цены на потребительские товары продолжат расти, ведь дорожает нефть, уголь, электроэнергия.

– Поскольку Украина импортирует энергоносители, это повлечет рост стоимости импорта и оттока валюты, – добавляет кандидат экономических наук.

По словам Александра Хмелевского, отопительный сезон в Украине сейчас под угрозой срыва из-за дефицита энергоресурсов.

– Ряд газовых компаний прекратили поставки газа, не имеют достаточных объемов энергоносителей энергокомпании. Часть домов, в частности социальной сферы, до сих пор не подключены к отоплению. Из-за этого растет социальное напряжение, – замечает эксперт.

Экономист напоминает, что в нескольких регионах люди штурмовали помещения облгазов из-за высоких тарифов. А социальное напряжение и протестная активность населения негативно сказываются на курсе гривны.

Не усилят курс гривны ни полученные €600 млн макрофинансовой помощи от ЕС, ни $700 млн транша от МВФ, выделение которых 20 октября анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

– Кредиты МВФ не могут быть использованы для проведения валютных интервенций и поддержания курса гривны. В целом суммы этих кредитов довольно незначительны. Стоит напомнить, что в сентябре валютные резервы Нацбанка сократились на $2,9 млрд. Кредиты не компенсируют это снижение. Кроме того, не исключено, что в ноябре валютные резервы вновь снизятся, – предполагает Александр Хмелевский.

По меньшей мере четыре кадровые перестановки, которых, по словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, можно ожидать 2-5 ноября, не приведут к существенным изменениям валютного курса.

На него разве что может повлиять отставка всего правительства или роспуск Верховной Рады, однако в ноябре такие события не ожидаются.

А вот что точно негативно скажется на валютном курсе, так это введение локдауна.

Сейчас большинство областей уже находятся в красной зоне. Часть предприятий остановились, претерпели изменения межобластные перевозки, что затрудняет не только перевозку людей, но и грузов.

– По причине локдауна экономика не сможет восстанавливаться в четвертом квартале запланированными темпами, сократятся поступления в госбюджет, вырастет безработица. Это также создает предпосылки для дальнейшей девальвации гривны, – перечисляет кандидат экономических наук.

Александр Хмелевский отмечает: хотя ситуация на мировых финансовых рынках в октябре оставалась стабильной, энергетический кризис затронул ведущие страны мира.

Мировая экономика сейчас не восстанавливается такими темпами, как ожидали аналитики.

– Растет количество корпоративных дефолтов, что грозит перерасти в масштабный финансовый кризис. То есть нестабильность на мировых финансовых рынках может начаться в любой момент, – прогнозирует эксперт.

По его словам, такой кризис приведет к значительному оттоку валюты из Украины и существенной девальвации гривны.