У листопаді 2021 року гривня дещо втратить жовтневі позиції. Долар орієнтовно коштуватиме 27 грн.

Такий прогноз у коментарі Фактам ICTV озвучив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

– У жовтні ми спостерігали посилення курсу гривні. Хоча під час торгів спостерігалися значні коливання валютного курсу, що свідчить про спекулятивний характер торгів та низьку ліквідність, – пояснює експерт.

Однак, переконаний економіст, фундаментальних причин для посилення курсу гривні немає:

– Економіка України перебуває у вкрай незадовільному стані, а кризові явища посилюються.

Олександр Хмелевський нагадує: у вересні офіційний рівень інфляції зріс до 11%, хоча ціни на продовольчі товари та тарифи підвищилися значно більше.

Так, на валютному курсі негативно позначиться зростання інфляції. Продовжує загострюватися й енергетична криза.

– Хоча ціни на газ на європейських хабах останнім часом дещо знизилися, наша промисловість не витримає ціни на газ на рівні 30 грн за кубометр. Деякі підприємства вже зупинили роботу або скоротили виробництво, – констатує економіст.

Ціни на споживчі товари продовжать зростати, оскільки дорожчає нафта, вугілля, електроенергія.

– Оскільки Україна імпортує енергоносії, то це спричинить зростання вартості імпорту та відтоку валюти, – додає кандидат економічних наук.

За словами Олександра Хмелевського, опалювальний сезон в Україні нині під загрозою зриву через дефіцит енергоресурсів.

– Низка газових компаній припинили постачання газу, не мають достатніх обсягів енергоносіїв енергокомпанії. Частина будинків, зокрема соціальної сфери, досі не підключені до опалення. Через це зростає соціальна напруга, – зауважує експерт.

Економіст наголошує: у кількох регіонах люди штурмували приміщення облгазів через високі тарифи. А соціальна напруга та протестна активність населення негативно позначаються на курсі гривні.

Не посилять курс гривні ані отримані €600 млн макрофінансової допомоги ЄС, ані $700 млн траншу від МВФ, виділення яких 20 жовтня анонсував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Кредити МВФ не можуть бути використані для проведення валютних інтервенцій та підтримки курсу гривні. Загалом суми цих кредитів досить незначні. Варто нагадати, що у вересні валютні резерви Нацбанку скоротилися на $2,9 млрд. Кредити не компенсують це зниження. Крім того, не виключено, що в листопаді валютні резерви знову знизяться, – припускає Олександр Хмелевський.

Щонайменше чотири кадрові зміни, яких, за словами голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, можна очікувати 2-5 листопада, не призведуть до суттєвих змін валютного курсу. На нього хіба що може вплинути відставка всього уряду або розпуск Верховної Ради, однак у листопаді такі події не очікуються.

А от що точно негативно позначиться на валютному курсі, так це запровадження локдауну.

Нині більшість областей вже перебувають у червоній зоні. Частина підприємств зупинилися, зазнали змін міжобласні перевезення, що ускладнює не лише перевезення людей, але й вантажів.

– Через локдаун економіка не зможе відновлюватися в четвертому кварталі запланованими темпами, скоротяться надходження до держбюджету, зросте безробіття. Це також створює передумови для подальшої девальвації гривні, – перераховує кандидат економічних наук.

Олександр Хмелевський констатує: хоча ситуація на світових фінансових ринках у жовтні залишалася стабільною, енергетична криза зачепила провідні країни світу.

Світова економіка наразі не відновлюється такими темпами, яких очікували аналітики.

– Зростає кількість корпоративних дефолтів, що загрожує перерости в масштабну фінансову кризу. Тобто нестабільність на світових фінансових ринках може розпочатися будь-якої миті, – прогнозує експерт.

За його словами, така криза призведе до значного відтоку валюти з України та суттєвої девальвації гривні.