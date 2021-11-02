Народные депутаты закончили рассмотрение поправок в закон Украины о государственном бюджете на 2022 год (№6000). Парламент принял документ за основу и в целом в первом чтении.

За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.

Теперь Кабинет министров должен рассмотреть внесенные поправки и подготовить законопроект №6000 к рассмотрению во втором чтении.

Основные показатели бюджета-2022 установлены на таком уровне:

доходы — 1,267 трлн грн;

расходы — 1,441 трлн грн;

дефицит бюджета — 188 млрд грн.

Кроме того, документ предусматривает, что ВВП Украины в 2022 году будет установлен на уровне 5 368,7 млрд грн. Также ожидается рост экономики на уровне 3,8%. На обслуживание госдолга в 2022 году планируют потратить 181,4 млрд грн, на погашение — 393,3 млрд грн.

Согласно бюджету-2022, среднемесячная зарплата составит 15 300 грн, а вот потребительская инфляция достигнет 6,2%.

В законопроекте о государственном бюджете на следующий год предусмотрен и рост минимальной заработной платы. Ее планируют повысить до 6,5 тыс. грн с 1 января 2022 и до 6,7 тыс. грн — с 1 октября 2022 года.

В целом приоритетными сферами госбюджета-2022 правительство определило здравоохранение, образование, поддержку ветеранов, усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие инфраструктуры, цифровизацию.

Поэтому на образование правительство предлагает выделить 190 млрд грн, на медицинскую отрасль — 193 млрд грн, на финансирование сектора безопасности и обороны — 5,95% расходов от ВВП.

А сам законопроект №6000 разработан на основе трехлетней бюджетной декларации, утвержденной на 2022-2024 годы.