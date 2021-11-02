Народні депутати закінчили розгляд поправок до закону України про державний бюджет на 2022 рік (№6000). Парламент ухвалив документ за основу і в цілому в першому читанні.

За відповідне рішення проголосували 273 народних депутати.

Тепер Кабінет міністрів повинен розглянути внесені поправки і підготувати законопроект №6000 до розгляду у другому читанні.

Основні показники бюджету-2022 встановлено на такому рівні:

доходи — 1,267 трлн грн;

видатки — 1,441 трлн грн;

дефіцит бюджету — 188 млрд грн.

Крім того, документ передбачає, що ВВП України у 2022 році буде встановлено на рівні 5 368,7 млрд грн. Також очікується зростання економіки на рівні 3,8%. На обслуговування держборгу у 2022 році планують витратити 181,4 млрд грн, на погашення — 393,3 млрд грн.

Згідно з бюджетом-2022, середньомісячна зарплата становитиме 15 300 грн, а от споживча інфляція сягне 6,2%.

У законопроекті про державний бюджет на наступний рік передбачили і зростання мінімальної заробітної плати. Її планують підвищити до 6,5 тис. грн з 1 січня 2022 року і до 6,7 тис. грн – з 1 жовтня 2022 року.

Загалом пріоритетними сферами держбюджету-2022 уряд визначив охорону здоров’я, освіту, підтримку ветеранів, посилення обороноздатності та безпеки держави, розвиток інфраструктури, цифровізацію.

Тому на освіту уряд пропонує виділити 190 млрд грн, на медичну галузь – 193 млрд грн, на фінансування сектору безпеки і оборони – 5,95% видатків від ВВП.

А сам законопроект №6000 розроблено на основі трирічної бюджетної декларації, затвердженої на 2022-2024 роки.