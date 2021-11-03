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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Доллар почти не изменился: курс валют на 3 ноября

долари

Национальный банк Украины повысил курс евро и едва заметно понизил курс доллара к гривне.

На среду Нацбанк установил курс 26,29 грн/1$.

Европейская валюта по сравнению со 2 ноября подорожала на 5 копеек и составляет 30,49 грн/1€.

Цена на польский злотый 3 ноября выросла на 3 копейки, а российский рубль на столько же подешевел.

Курс валют в Украине от НБУ на 03.11:

  • $1 – 26,29 грн;
  • €1 – 30,49 грн;
  • 1 польский злотый – 6,62 грн;
  • 10 российских рублей – 3,66 грн.

курс валют на 3 листопада 2021

Национальный банк Украины прогнозирует, что к концу 2021 года инфляция в Украине снизится до 9,6%, а через год ее показатель составит 5%.

Замедлить инфляцию должна благоприятная ситуация на валютном рынке и высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

Рост потребительских цен будет сдерживаться под действием предварительных шагов Национального банка по ужесточению монетарной политики, считают в учреждении.

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