Национальный банк Украины повысил курс евро и едва заметно понизил курс доллара к гривне.

На среду Нацбанк установил курс 26,29 грн/1$.

Европейская валюта по сравнению со 2 ноября подорожала на 5 копеек и составляет 30,49 грн/1€.

Цена на польский злотый 3 ноября выросла на 3 копейки, а российский рубль на столько же подешевел.

Курс валют в Украине от НБУ на 03.11:

$1 – 26,29 грн;

€1 – 30,49 грн;

1 польский злотый – 6,62 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

Национальный банк Украины прогнозирует, что к концу 2021 года инфляция в Украине снизится до 9,6%, а через год ее показатель составит 5%.

Замедлить инфляцию должна благоприятная ситуация на валютном рынке и высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

Рост потребительских цен будет сдерживаться под действием предварительных шагов Национального банка по ужесточению монетарной политики, считают в учреждении.