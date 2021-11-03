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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Тетяна Забожко |

Долар майже не змінився: курс валют на 3 листопада

долари

Національний банк України підвищив курс євро й ледь помітно знизив курс долара до гривні.

На середу Нацбанк встановив курс 26,29 грн/1$.

Європейська валюта порівняно з 2 листопада здорожчала на 5 копійок і становить 30,49 грн/1€.

Ціна на польський злотий 3 листопада зросла на 3 копійки, а російський рубль на стільки ж здешевшав.

Курс валют в Україні від НБУ на 03.11:

  • $1 – 26,29 грн;
  • €1 – 30,49 грн;
  • 1 польський злотий – 6,62 грн;
  • 10 російських рублів – 3,66 грн.

курс валют на 3 листопада 2021

Національний банк України прогнозує, що до кінця 2021 року інфляція в Україні знизиться до 9,6%, а через рік її показник становитиме 5%.

Сповільнити інфляцію має сприятлива ситуація на валютному ринку та високі цьогорічні врожаї сільськогосподарських культур.

Зростання споживчих цін стримуватиметься під дією попередніх кроків Національного банку з посилення монетарної політики, вважають в установі.

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