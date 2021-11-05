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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Захарченко |

Мировые цены на продукты достигли нового максимума

Мировые цены на продукты достигли нового максимума

Международные цены на продовольственные товары достигли пиковых значений впервые с июля 2011 года. Объем производства зерновых в мире может достичь исторического максимума на фоне сокращения запасов.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций, индекс цен в октябре составил на 3% больше, чем в прошлом месяце. Возрастание индекса сохраняется в течение трех месяцев.

В настоящее наблюдается рекордный объем производства и торговли зерновыми, однако цены на них в среднем в мире выросли за месяц на 3,2%, а на пшеницу — на 5%.

По данным ООН, причина кроется в ухудшении видов на урожай в государствах-экспортерах и снижении предложения.

Цены на растительное масло выросли на 9,6% за месяц, что стало историческим максимумом. Это может быть обусловлено ростом котировки цен пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел.

Стоимость сыра осталась стабильной по сравнению с прошлым месяцем. В то же время на 0,7% уменьшились цены на мясо, на 1,8% — на сахар из-за увеличения объема экспорта.

Мясо птицы и баранины стало стоить дороже из-за высокого мирового спроса, который произошел на фоне ожидаемого замедления роста объема производства.

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Фото: Pexels

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