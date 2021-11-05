Світові ціни на продукти досягли нового максимуму

Міжнародні ціни на продовольчі товари досягли пікових значень вперше з липня 2011 року. Обсяг виробництва зернових у світі може досягти історичного максимуму на тлі скорочення запасів.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської Організації Об’єднаних Націй, індекс цін у жовтні став на 3% більше, ніж минулого місяця. Зростання індексу зберігається протягом трьох місяців.

Нині спостерігається рекордний обсяг виробництва та торгівлі зерновими, проте ціни на них у середньому у світі зросли за місяць на 3,2%, а на пшеницю – на 5%.

За даними ООН, причина полягає у погіршенні зацікавленості на врожай у державах-експортерах та зниженні пропозиції.

Ціни на олію зросли на 9,6% за місяць, що стало історичним максимумом. Це може бути обумовлено зростанням котирування цін пальмової, соєвої, соняшникової та ріпакової олії.

Вартість сиру залишилася стабільною у порівнянні з минулим місяцем. На 0,7% зменшилися ціни на м’ясо, на 1,8% – на цукор через збільшення обсягу експорту.

М’ясо птиці та баранини стало коштувати дорожче через високий світовий попит, який стався на тлі очікуваного уповільнення зростання обсягу виробництва.