Новый транш от МВФ: Зеленский рассказал, на что пойдут деньги

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил совет директоров Международного валютного фонда, который принял решение выделить нашему государству транш в размере почти $700 млн.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter

— Благодарен совету директоров МВФ за положительное решение о завершении пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение транша в размере около $700 млн, — отметил Зеленский.

Вдячний раді директорів @IMFNews за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення траншу обсягом близько $700 млн. Ці кошти ми спрямуємо на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками #COVID19. Програма МВФ буде продовжена. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2021

По словам президента, эти деньги пойдут в поддержку финансовой системы страны и борьбу с последствиями Covid-19.

22 ноября Совет директоров МВФ принял решение о продлении программы Stand-by для Украины и выделении нашему государству транша в размере около $700 млн.

В октябре 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №5850 о Нацбанке. Он необходим для усиленного сотрудничества с Международным валютным фондом.