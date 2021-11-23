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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Новый транш от МВФ: Зеленский рассказал, на что пойдут деньги

Мария Степанюк редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил совет директоров Международного валютного фонда, который принял решение выделить нашему государству транш в размере почти $700 млн.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter

— Благодарен совету директоров МВФ за положительное решение о завершении пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение транша в размере около $700 млн, — отметил Зеленский.

По словам президента, эти деньги пойдут в поддержку финансовой системы страны и борьбу с последствиями Covid-19.

22 ноября Совет директоров МВФ принял решение о продлении программы Stand-by для Украины и выделении нашему государству транша в размере около $700 млн.

В октябре 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №5850 о Нацбанке. Он необходим для усиленного сотрудничества с Международным валютным фондом.

Фото: Офис президента

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