Новий транш від МВФ: Зеленський розповів, на що підуть кошти

Президент України Володимир Зеленський подякував раді директорів Міжнародного валютного фонду, котрі ухвалили рішення виділити нашій державі транш у розмірі майже $700 млн.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter

— Вдячний раді директорів МВФ за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення траншу обсягом близько $700 млн, – зазначив Зеленський.

Вдячний раді директорів @IMFNews за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення траншу обсягом близько $700 млн. Ці кошти ми спрямуємо на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками #COVID19. Програма МВФ буде продовжена. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2021

За словами президента, ці гроші підуть на підтримку фінансової системи країни та боротьбу з наслідками Covid-19.

22 листопада Рада директорів МВФ ухвалила рішення про продовження програми Stand-by для України та виділення нашій державі траншу в розмірі близько $700 млн.

У жовтні 2021 року Верховна Рада України ухвалила законопроект №5850 про Нацбанк. Він необхідний для посиленої співпраці з Міжнародним валютним фондом.