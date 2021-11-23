Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Новий транш від МВФ: Зеленський розповів, на що підуть кошти

Марія Степанюк редактор стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував раді директорів Міжнародного валютного фонду, котрі ухвалили рішення виділити нашій державі транш у розмірі майже $700 млн.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter

— Вдячний раді директорів МВФ за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення траншу обсягом близько $700 млн, – зазначив Зеленський.

За словами президента, ці гроші підуть на підтримку фінансової системи країни та боротьбу з наслідками Covid-19.

22 листопада Рада директорів МВФ ухвалила рішення про продовження програми Stand-by для України та виділення нашій державі траншу в розмірі близько $700 млн.

У жовтні 2021 року Верховна Рада України ухвалила законопроект №5850 про Нацбанк. Він необхідний для посиленої співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка