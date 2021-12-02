Согласно принятому государственному бюджету на 2022 год, курс доллара в следующем году вырастет. Но он будет минимально отличаться от того, что есть сейчас.

Так, в главной смете страны заложен среднегодовой курс доллара 28,6 грн/$1 и 28,7 грн/$1 на конец года.

Сейчас курс американской валюты колеблется на уровне 27,22 грн/$1. Однако экономисты прогнозируют, что в декабре 2021 года впервые за многие годы украинцев ждет девальвация гривны, то есть ее снижение, а не укрепление.

Традиционно декабрь является благоприятным месяцем для гривны, поскольку завершается финансовый год. Но во второй половине ноября 2021 года началось стремительное падение гривны. Курс упал почти на гривну и достиг 27,03 грн за доллар.

По мнению экономистов, девальвацию обусловил ряд причин. В частности, информация о возможном нападении России в январе-феврале 2022 года привела к падению цен на украинские облигации и усилению выведения средств из Украины как иностранными инвесторами, так и отечественными предприятиями.

Поэтому ожидается, что степень девальвации гривны будет зависеть от того, насколько будет обостряться экономический и политический кризис.