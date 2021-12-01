В декабре 2021 года впервые за много лет украинцев ожидает девальвация гривны, а не ее укрепление.

Степень девальвации будет зависеть от того, насколько станет обостряться экономический и политический кризис.

Курс гривны к концу года, скорее всего, будет в пределах 27-28 грн за доллар, прогнозирует в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

Что обычно происходит с валютой в декабре?

Традиционно декабрь является благоприятным месяцем для гривны. Причина кроется в том, что завершается финансовый год.

Предприятия в это время продают валюту для уплаты налогов и других платежей.

Продают накопленную валюту и люди для празднования Нового года, покупки подарков и путешествий.

Поэтому, как правило, в конце года курс гривны укрепляется.

Почему в 2021 году будет иначе?

Во второй половине ноября 2021 года началось стремительное падение гривны. Курс упал почти на гривну и достиг 27,03 грн за доллар.

И самое интересное, что девальвация происходит в то время, когда Международный валютный фонд дал Украине очередной кредит.

– Эта новость не сдержала девальвацию. И это доказывает тот факт, что кредиты МВФ никоим образом не влияют на валютный курс, – объясняет Александр Хмелевский.

Причины девальвации гривны

Девальвацию обусловил ряд причин, убежден эксперт.

– В частности, власти распространяют информацию о нападении России, которое состоится в январе-феврале 2022 года. Такие заявления уже привели к падению цен на украинские облигации и усилению вывода средств из Украины как иностранными инвесторами, так и отечественными предприятиями, – констатирует кандидат экономических наук.

В дальнейшем, говорит Александр Хмелевский, если эта информация будет находить свое подтверждение и последующее развитие, то в декабре девальвация гривны продолжится.

Обострение политической ситуации

Скандал вокруг вагнергейта (срыв спецоперации с задержанием российских боевиков Частной военной компании Вагнера в июле 2020 года. – Ред.) получил развитие после заявления начальника Главного управления разведки Минобороны 2016-2020 годов Василия Бурбы, который сообщил, что не получал письменного указания от президента о переносе операции.

– Ряд политических сил обвиняют президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене. Уже состоялись акции с требованием отставки Ермака. На 1 декабря запланирована акция за отставку Зеленского, которая может перерасти в новый Майдан, – перечисляет эксперт.

Кроме того, усиливаются акции против принудительной вакцинации и карантина, против высоких тарифов и отсутствия отопления.

– Угроза дестабилизации ситуации в стране и возможная смена власти также способствуют девальвации гривны, – добавляет кандидат экономических наук.

Обострение борьбы в высших эшелонах власти

– Владимир Зеленский бросил вызов Ринату Ахметову и некоторым другим олигархам. Поэтому последние тоже приложат усилия для дестабилизации ситуации и смены власти, – предполагает эксперт.

Ухудшение экономической ситуации

– Обостряется энергетический кризис. Украина вынуждена закупать газ, уголь, электроэнергию за рубежом по завышенным ценам, и тратить на эти цели валюту. Это тоже усиливает давление на гривну. Кроме того, из-за высокой цены на энергоносители останавливаются предприятия, что приведет к падению экономики. Возможные веерные отключения электроэнергии и отопления еще больше ухудшат экономическое положение и усилят протестную активность населения, – считает Александр Хмелевский.

Ситуация с инфляцией

Хотя Национальный банк отмечает снижение инфляции в октябре до 10,9%, наблюдается стремительный рост цен на продовольственные товары.

В декабре ожидается рост тарифов, поскольку Нафтогаз не выполняет свои обязательства перед местными органами власти по поставкам дешевого газа в полном объеме.

Однако, отмечает эксперт, рост инфляции напрямую не влияет на валютный курс. Наоборот, девальвация гривны может ускорить инфляцию, поскольку при этом растут цены на импортные товары, в частности на энергоносители, стоимость которых влияет на цены многих других товаров.

Не повлияет ни на инфляцию, ни на валютный курс выплата 1 тыс. грн за вакцинацию, старт которой запланирован на 19 декабря.

Эти средства будут тратиться только на определенные цели, а их объем – 3 млрд грн в декабре – не настолько большой, чтобы существенно повлиять на макроэкономическую ситуацию в стране.

Ситуация на мировых рынках

Ситуация на мировых рынках остается относительно стабильной, хотя наблюдается стремительная девальвация турецкой лиры.

– Дестабилизация финансовой и политической ситуации в Турции, которая является одним из главных торговых партнеров Украины, может сказаться на экономической ситуации в нашей стране, – прогнозирует Александр Хмелевский.

Анонсирует кандидат экономических наук и ряд важных событий в декабре.

Так, 15 декабря Федеральная резервная система США объявит свое видение макроэкономической ситуации в стране и, возможно, озвучит меры по снижению инфляции.

– Это может привести к существенным колебаниям на финансовых рынках, – предостерегает эксперт.

Также, по прогнозам, 15 декабря США достигнут предельного значения размера государственного долга, и нужно будет принимать решение об его увеличении.

– Такие решения сопровождаются спорами между республиканцами и демократами, и могут привести к тому, что размер долга своевременно не будет увеличен, поэтому в начале 2022 года будет прекращено финансирование государственных органов США. Такая новость может привести к падению финансовых рынков, что тоже может негативно сказаться на курсе гривны, – предполагает Александр Хмелевский.

Таким образом практически все вышеперечисленные факторы способствуют девальвации гривны в декабре.