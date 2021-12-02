Нацбанк Украины установил на четверг, 2 декабря, официальный курс валют по отношению к гривне.
Курс американской валюта на сегодня – 27,22 грн/$1. Это значит, что украинская валюта просела на 1 копейку, то есть подешевела.
В то же время евро за день подешевел на целых 8 копеек. Официальный курс на четверг составляет 30,84/€1. Накануне евро поднялся на 27 копеек.
А польский злотый в Украине подорожал на 3 копейки, российский рубль – на 2 копейки.
Курс валют в Украине от НБУ на 1.12.2021:
- $1 – 27,22 грн;
- €1 – 30,84 грн;
- 1 польский злотый – 6,67 грн;
- 10 российских рублей – 3,68 грн.
Курс доллара в декабре 2021 года ожидается в диапазоне 27-28 грн/$1. Такой прогноз озвучил независимый эксперт Александр Хмелевский.
По его словам, впервые за много лет ожидается девальвация гривны, а не ее укрепление.
Степень девальвации, по его мнению, будет зависеть от того, насколько станет обостряться экономический и политический кризис.