Нацбанк Украины установил на четверг, 2 декабря, официальный курс валют по отношению к гривне.

Курс американской валюта на сегодня – 27,22 грн/$1. Это значит, что украинская валюта просела на 1 копейку, то есть подешевела.

В то же время евро за день подешевел на целых 8 копеек. Официальный курс на четверг составляет 30,84/€1. Накануне евро поднялся на 27 копеек.

А польский злотый в Украине подорожал на 3 копейки, российский рубль – на 2 копейки.

Курс валют в Украине от НБУ на 1.12.2021:

$1 – 27,22 грн;

€1 – 30,84 грн;

1 польский злотый – 6,67 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

Курс доллара в декабре 2021 года ожидается в диапазоне 27-28 грн/$1. Такой прогноз озвучил независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, впервые за много лет ожидается девальвация гривны, а не ее укрепление.

Степень девальвации, по его мнению, будет зависеть от того, насколько станет обостряться экономический и политический кризис.