Нацбанк України встановив на четвер, 2 грудня, офіційний курс валют щодо гривні.

Курс американської валюти на сьогодні – 27,22 грн/$1. Це означає, що українська валюта просіла на 1 копійку, тобто подешевшала.

Водночас євро за день подешевшав на 8 копійок. Офіційний курс на четвер становить 30,84/€1. Напередодні євро піднявся на 27 копійок.

А польський злотий в Україні подорожчав на 3 копійки, російський рубль – на 2 копійки.

Курс валют в Україні від НБУ на 1.12.2021:

$1 – 27,22 грн;

€1 – 30,84 грн;

1 польський злотий – 6,67 грн;

10 російських рублів – 3,68 грн.

Курс долара у грудні 2021 року очікується в діапазоні 27-28 грн/$1. Такий прогноз озвучив незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, вперше за багато років очікується девальвація гривні, а не її зміцнення.

Ступінь девальвації, на його думку, залежатиме від того, наскільки загострюватиметься економічна та політична криза.