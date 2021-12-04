Омикрон может угрожать восстановлению мировой экономики — МВФ

По последним прогнозам Международного валютного фонда, новый штамм коронавируса Омикрон, который в последнее время распространяется во многих странах мира, может приостановить процесс восстановления мировой экономики.

Об этом заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Экономика практически всех стран мира пострадала от Covid-пандемии, а Омикрон может замедлить ее восстановление.

В то же время остались проблемы поставки и неравномерного доступа к вакцинам против опасного заболевания, влияющего на экономическую сферу.

Курс валют в Украине

Недавно экономист Александр Хмелевский заявил, что курс валют в декабре может несколько измениться из-за политического и экономического кризиса.

По прогнозу эксперта, украинцев впервые за долгое ждет девальвация гривны, а не усиление позиций. Стоимость доллара будет составлять преимущественно от 27 до 28 грн за единицу.

По словам экономиста, декабрь обычно является благоприятным месяцем для украинской валюты, поскольку финансовый год завершается. Однако в этом году гривна впервые может ослабить позиции, на что есть несколько причин.

Среди них — обострение политической ситуации, борьба за власть, ухудшение экономики Украины и наблюдаемая в мире инфляция.

Источник: The Times of India