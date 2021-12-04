Омікрон може загрожувати відновленню світової економіки — МВФ

За останніми прогнозами Міжнародного валютного фонду, новий штам коронавірусу Омікрон, який останнім часом поширюється у багатьох країнах світу, може призупинити процес відновлення світової економіки.

Про це заявила директор МВФ Крісталіна Георгієва. Економіка майже всіх держав світу постраждала від Covid-пандемії, а Омікрон може сповільнити її відновлення.

Водночас залишилися проблеми щодо постачання та нерівномірного доступу до вакцин проти небезпечного захворювання, що впливає на економічну сферу.

Курс валют в Україні

Нещодавно економіст Олександр Хмелевський заявив, що курс валют у грудні може дещо змінитися через політичну та економічну кризу.

За прогнозом експерта, на українців вперше за довгий чекає девальвація гривні, а не посилення позицій. Вартість долара становитиме переважно від 27 до 28 грн за одиницю.

За словами економіста, грудень зазвичай є сприятливим місяцем для української валюти, оскільки фінансовий рік завершується. Проте цьогоріч гривня вперше може послабити позиції, на що є декілька причин.

Серед них – загострення політичної ситуації, боротьба влади, погіршення економіки України та інфляція, яка спостерігається у світі.

Джерело: The Times of India