Еще две недели назад гривна была сильнейшей валютой в мире по отношению к доллару. Что же изменилось? Экономисты говорят, больше всего подкосила гривну – Россия.

Из-за угрозы вторжения российских войск в Украину у многих иностранных инвесторов нервы сдали. И они резко начали продавать украинские ценные бумаги. Кроме того, в условиях дефицита угля и повышения цен на энергоносители начался отопительный сезон. Ну и вишенкой на торте для гривны стало заявление президента о госперевороте.

Но как это повлияет на нашу с вами жизнь, особенно незадолго до новогодних праздников?

Больше всего доллар влияет на импортные продукты. Так что к новому году за ту же цену можно будет съесть не десять мандарин, а девять. И это не все. Подорожает и рыба, и икра. Еще больше, конечно, шокируют цены на украинские продукты. Причем этот тренд по подорожанию будет продолжаться и дальше, утверждают специалисты.

Динамика влияния изменения курса будет отображаться незначительно, ну максимум 5%-7%. То есть, из тысячи гривен это будет 50 грн, а из ста 5-6 грн.

С нового года может вырасти в цене и бытовая техника – на 10%. Как, собственно, это недавно произошло с горючим. Его стоимость попросту шокировала. Дизель стоит уже 30 грн, бензин еще дороже.

Вскоре и новенькие автомобили могут еще больше подорожать, потому что напрямую зависят от курса зеленого.

Дорожает в Украине и недвижимость. К концу весны возник дефицит не только на машины, но и однокомнатные квартиры. Как долго будут расти цены – прогнозировать специалисты не берутся. Единственное, говорят, с ростом доллара, покупка квартиры в новостройке становится привлекательной инвестицией. Потому что договоры с застройщиками заключаются в гривнах.

Впрочем, столь серьезные покупки украинцы планируют заранее и собирают на них годами. А вот в какой валюте это лучше делать и что будет с гривной дальше – мнения экспертов расходятся.

Но, в любом случае, украинская экономика пока держится, заробитчане продолжают присылать доллары в страну, а аграрии поддерживать нашу национальную единицу валютной выручкой — от продажи зерна. Словом, как дальше будет чувствовать себя гривна – пока прогнозы неутешительные.