Ще два тижні тому гривня була найсильнішою валютою в світі відносно долара. То що ж змінилося? Економісти кажуть, найбільше підкосила гривню – Росія.

Через загрозу вторгнення російських військ в Україну – в багатьох іноземних інвесторів нерви здали. І вони різко почали продавати українські цінні папери. Крім того, в умовах дефіциту вугілля та підвищення цін на енергоносії почався опалювальний сезон. Ну і вишенькою на торті для гривні стала заява президента про держпереворот.

Та як усе це вплине на наше з вами життя, особливо незадовго до новорічних свят?

Найбільше долар впливає на імпортні продукти. Тож до нового року за ту ж саму ціну можна буде з’їсти не десять мандарин, а дев’ять. І це ще не все. Подорожчає і риба та ікра. Ще більше, звісно, шокують ціни на українські продукти. Причому цей тренд зі здорожчання триватиме і надалі, стверджують фахівці.

Динаміка впливу зміни курсу буде відображатися не значно, ну максимум 5%-7%. Тобто з тисячі гривень це буде 50 грн, а зі ста 5-6 грн.

З нового року може зрости в ціні й побутова техніка – на 10%. Як, власне, це нещодавно сталося з пальним. Його вартість просто шокувала. Дизель коштує вже 30 грн, бензин ще дорожче.

Невдовзі і новенькі автівки можуть ще більше здорожчати, бо ж напряму залежать від курсу зеленого.

Дорожчає в Україні і нерухомість. Наприкінці весни навіть виник дефіцит не лише на машини, а й на однокімнатні квартири. Як довго зростатимуть ціни – прогнозувати фахівці не беруться. Єдине, кажуть, із зростанням долара купівля квартири в новобудові стає привабливою інвестицією. Бо договори із забудовниками укладають у гривнях.

Утім, такі серйозні купівлі українці планують заздалегідь і збирають на них роками. А от у якій валюті це краще робити і що буде з гривнею далі – думки експертів різняться.

Та, в будь-якому разі, українська економіка поки що тримається, заробітчани продовжують надсилати долари в країну, а аграрії підтримувати нашу національну одиницю валютною виручкою – від продажу зерна. Словом, як далі почуватиметься гривня – поки що прогнози невтішні.