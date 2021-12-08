Средняя цена за гектар земли в Украине продолжает расти. На сегодня она составляет почти 40 тыс. грн.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. По его словам, рынок земли работает в штатном режиме. На сегодня уже зарегистрировано почти 60 тыс. сделок по купле-продаже более 150 тыс. га земли.

Роман Лещенко добавил, что прозрачность земельных отношений обеспечивает организация аукционов через электронную систему Прозорро. Продажи. Сейчас в ней есть 1 542 аукциона, уже успешно состоялись 202 земельных торга.

Почти 8 тыс. га земельных участков предлагаются в качестве лотов в разных регионах Украины с общей стоимостью 570 млн грн. По словам Лещенко, динамика по цене постоянно растет в среднем на 217%.

Ранее Роман Лещенко сообщил, что до конца года средняя стоимость гектара земли составит около 50 тыс. грн. По его мнению, через несколько лет ее стоимость будет такой же, как в Восточной Европе.

Рынок земли в Украине стартовал 1 июля. Но до 1 января 2024 года продать землю можно только физическому лицу. Поэтому купить ее могут только мелкие украинские фермеры с ограничением не более 100 га в одни руки.