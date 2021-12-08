Середня ціна за гектар землі в Україні продовжує зростати. Станом на сьогодні вона становить майже 40 тис. грн.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко. За його словами, ринок землі працює в штатному режимі. На сьогодні вже зареєстровано майже 60 тис. правочинів щодо купівлі-продажу понад 150 тис. га землі.

Роман Лещенко додав, що прозорість земельних відносин забезпечує організація аукціонів через електронну систему Прозорро.Продажі. Наразі у ній є 1 542 аукціони, вже успішно відбулися 202 земельні торги.

Майже 8 тис. га земельних ділянок пропонуються як лоти в різних регіонах України з загальною вартістю 570 млн грн. За словами Лещенка, динаміка за ціною постійно зростає в середньому на 217%.

Раніше Роман Лещенко повідомив, що до кінця року середня вартість гектара землі становитиме близько 50 тис. грн. На його думку, за кілька років її вартість буде такою ж, як у Східній Європі.

Ринок землі в Україні стартував 1 липня. Але до 1 січня 2024 року продати землю можна лише фізичній особі. Тому наразі купити її можуть тільки дрібні українські фермери з обмеженням не більше 100 га в одні руки.