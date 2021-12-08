8 декабря Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.

В среду евро упал в цене почти на 18 копеек. Теперь стоимость европейской валюты составляет 30,73 грн/1€.

Подешевел почти на пять копеек 8 декабря и доллар. Согласно курсу Нацбанка, сейчас он стоит 27,33 грн/1$.

На три копейки в среду снизилась стоимость польского злотого – до 6,69 грн. Российский рубль подешевел почти на четыре – 3,67 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 08.12:

$1 – 27,33 грн;

€1 – 30,73 грн;

1 польский злотый – 6,69 грн;

10 российских рублей – 3,67 грн.

С 9 декабря Национальный банк Украины вводит в оборот новую памятную монету Год тигра.

На денежном знаке номиналом 5 грн будет изображен стилизованный символ восточного календаря 2022 года.

Монету диаметром 35 мм изготовят из никелевого серебра в количестве 50 тыс. штук.