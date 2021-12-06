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НБУ выпустит памятную монету Год Тигра: как она будет выглядеть

Юля Захарченко редактор ленты
НБУ выпустит памятную монету Год Тигра: как она будет выглядеть

Национальный банк Украины вводит в оборот с 9 декабря 2021 новую памятную монету Год Тигра. На денежном знаке номиналом 5 грн будет изображен стилизованный символ восточного календаря 2022 года.

По данным НБУ, монету изготовят из никелевого серебра, а ее диаметр составит 35 мм. Тираж денежного знака – 50 тыс. штук.

Фото: НБУ

На памятной монете с одной стороны будут отчеканены изображения тигра, который станет покровителем 2022 года, снежинки, цветы, ветки и плоды.

В то же время на другой стороне денежной единицы будут изображены все 12 символов восточного календаря, логотип Банкнотно-монетного двора, малый Государственный герб, надписи Украина и 2022, стилизованные часы со стрелкой и другие символы.

Памятные монеты НБУ

Недавно Национальный банк Украины ввел в оборот памятную монету Хотинская битва номиналом в 5 грн, тираж которой составил 35 тыс. штук.

На ней изображены Хотинская крепость, защитники, лагерь противников и река Днестр. В то же время указано, что денежный знак выпущен в 2021 году.

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Источник: НБУ

Фото: Pexels

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