8 грудня Національний банк України знизив курс євро й долара до гривні.

У середу євро впав у ціні майже на 18 копійок. Тепер вартість європейської валюти становить 30,73 грн/1€.

Здешевшав майже на п’ять копійок 8 грудня і долар. Згідно з курсом Нацбанку, нині він коштує 27,33 грн/1$.

На три копійки в середу знизилася вартість польського злотого – до 6,69 грн. Російський рубль здешевшав майже на чотири – 3,67 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 08.12:

$1 – 27,33 грн;

€1 – 30,73 грн;

1 польський злотий – 6,69 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

Із 9 грудня Національний банк України вводить в обіг нову пам’ятну монету Рік тигра.

На грошовому знаку номіналом 5 грн буде зображений стилізований символ східного календаря 2022 року.

Монету діаметром 35 мм виготовлять із нікелевого срібла в кількості 50 тис. штук.