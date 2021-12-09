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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина планирует импортировать сжиженный газ из Хорватии

Анастасия Гевко редактор ленты
Украина планирует импортировать сжиженный газ из Хорватии

Оператор ГТС Украины работает над маршрутом доставки сжиженного газа в страну из Хорватии через Венгрию. 

Этот вопрос на встрече в Киеве обсудили президент Владимир Зеленский и премьер Хорватии Андрей Пленкович. 

– Стороны начали предметный разговор о диверсификации поставок энергоносителей, в частности сжиженного газа, – говорится в сообщении ГТС. 

По данным компании, 1 января этого года в Хорватии на острове Крк начал работать плавучий LNG-терминал с пропускной способностью 2,6 млрд кубометров в год, открывающий доступ к глобальному LNG-рынку.

– Интеграция хорватского и украинского рынков природного газа позволит не только транспортировать природный газ из Хорватии в Украину для внутреннего потребления, но и обеспечит возможность хранения хорватского газа в украинских ПХГ, что усилит энергетическую безопасность в регионе, – добавили в заявлении.

Сообщается, что ключевой причиной для такой договоренности стало желание создать гарантированные мощности для транспортировки.

Источник: Оператор ГТС

Фото: Оператор ГТС

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