Оператор ГТС Украины работает над маршрутом доставки сжиженного газа в страну из Хорватии через Венгрию.

Этот вопрос на встрече в Киеве обсудили президент Владимир Зеленский и премьер Хорватии Андрей Пленкович.

– Стороны начали предметный разговор о диверсификации поставок энергоносителей, в частности сжиженного газа, – говорится в сообщении ГТС.

По данным компании, 1 января этого года в Хорватии на острове Крк начал работать плавучий LNG-терминал с пропускной способностью 2,6 млрд кубометров в год, открывающий доступ к глобальному LNG-рынку.

– Интеграция хорватского и украинского рынков природного газа позволит не только транспортировать природный газ из Хорватии в Украину для внутреннего потребления, но и обеспечит возможность хранения хорватского газа в украинских ПХГ, что усилит энергетическую безопасность в регионе, – добавили в заявлении.

Сообщается, что ключевой причиной для такой договоренности стало желание создать гарантированные мощности для транспортировки.

Источник: Оператор ГТС

Фото: Оператор ГТС