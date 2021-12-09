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Україна планує імпортувати скраплений газ із Хорватії

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Україна планує імпортувати скраплений газ із Хорватії

Оператор ГТС України працює над маршрутом доставки зрідженого газу до країни Хорватії через Угорщину.

Це питання на зустрічі у Києві обговорили президент Володимир Зеленський та прем’єр Хорватії Андрій Пленкович.

– Сторони розпочали предметну розмову про диверсифікацію постачання енергоносіїв, зокрема зрідженого газу, – йдеться у повідомленні ГТС.

За даними компанії, 1 січня цього року в Хорватії на острові Крк почав працювати плавучий LNG-термінал із пропускною спроможністю 2,6 млрд кубометрів на рік, що відкриває доступ до глобального LNG-ринку.

– Інтеграція хорватського та українського ринків природного газу дозволить не лише транспортувати природний газ із Хорватії в Україну для внутрішнього споживання, а й забезпечить можливість зберігання хорватського газу в українських ПСГ, що посилить енергетичну безпеку у регіоні, – додали у заяві.

Повідомляється, що ключовою причиною такої домовленості стало бажання створити гарантовані потужності для транспортування.

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Джерело: Оператор ГТС

Фото: Оператор ГТС

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