Оператор ГТС України працює над маршрутом доставки зрідженого газу до країни Хорватії через Угорщину.

Це питання на зустрічі у Києві обговорили президент Володимир Зеленський та прем’єр Хорватії Андрій Пленкович.

– Сторони розпочали предметну розмову про диверсифікацію постачання енергоносіїв, зокрема зрідженого газу, – йдеться у повідомленні ГТС.

За даними компанії, 1 січня цього року в Хорватії на острові Крк почав працювати плавучий LNG-термінал із пропускною спроможністю 2,6 млрд кубометрів на рік, що відкриває доступ до глобального LNG-ринку.

– Інтеграція хорватського та українського ринків природного газу дозволить не лише транспортувати природний газ із Хорватії в Україну для внутрішнього споживання, а й забезпечить можливість зберігання хорватського газу в українських ПСГ, що посилить енергетичну безпеку у регіоні, – додали у заяві.

Повідомляється, що ключовою причиною такої домовленості стало бажання створити гарантовані потужності для транспортування.

Джерело: Оператор ГТС

Фото: Оператор ГТС