Стоимость новогоднего стола-2022 для украинской семьи из четырех человек по сравнению с предыдущим годом вырастет на 8,1% и составит 1 844,74 грн. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра Института аграрной экономики.

Для вычисления оценки были взяты блюда, традиционные для новогоднего стола среднестатистической украинской семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и другое.

Эксперты подсчитали, что стоимость салата Оливье на 3 кг традиционной рецептуры обойдется в 198,54 грн. Это на 24,6% больше чем в предыдущий год. Колбаса для салата – 100 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка – 35,00 грн, 200 г соленых огурцов – 17,22 грн, шесть яиц – 19,80 грн и 180 г майонеза – 13,50 грн. Еще в 13 грн обойдутся лук, морковь и картофель.

На уровне прошлого года будет стоить салат Селедка под шубой на 1,5 кг – 121,57 грн. Львиная доля его стоимости составит филе селедки — 100 грн за 0,5 кг.

Цены на мясные и рыбные продукты

Расходы на них возрастут на 10–26%. В частности, полкило нарезки из сырокопченой колбасы Салями будет стоить 98,50 грн (+10,1% против цен 2020 года), подбрюшины копченой — 110 грн (+10%), биток из свинины свежий — 115,0 грн (+4,5 %).

Мясо птицы по состоянию на конец 2021 года является самым дешевым среди других видов мяса – 120 грн за 1 кг. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,50 грн. Полкило сельди обойдется в 100 грн.

Цены на овощи и фрукты

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 185,38 грн. Стоимость 2 кг картофеля в этом году 17,38 грн, грибы (1 кг) – 55 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) – 38,00 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 105,80 грн. За 2 кг мандаринов придется заплатить 70 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 26 грн, лимон (200 г) – 9,80 грн.

Стоимость молочных и хлебобулочных изделий

Цены на молочные продукты в текущем году подорожали на 14-30%. Твердый сыр (300 г) обойдется в 75 грн, а пачка сливочного масла (200 г) – 50 грн. Батон белого хлеба (1 кг) обойдется в 24,95 грн.

Цены на алкоголь и сладости

Шоколадные конфеты стоят – 170 грн за 1 кг. Бутылка шампанского Артемовское (0,75 л) обойдется в 109 грн. В полтора раза больше – 180 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка Шабо 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 81 грн. За 2 л сока Садочек нужно заплатить 40 грн, за воду Моршинская (1,5 л) – 13 грн, за сладкую воду Живчик (2 л) – 28 грн.

Эксперты также отмечают, что семьям, которые могут покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 480 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 260 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами в Украине повысится до 2 324,74 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 2 123,59 грн, что на 10,8% больше стоимости новогоднего стола 2021 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2 673,59 грн.

Факты ICTV также подготовили материал, в котором собрали три салата, которыми можно удивить гостей на Новый год-2022.

Источник: ННЦ Института аграрной экономики