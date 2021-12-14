Вартість новорічного столу-2022 для української сім’ї з чотирьох осіб у порівнянні з попереднім роком зросте на 8,1% та становитиме 1 844,74 грн. Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру Інститут аграрної економіки.

Для вирахування оцінки було взято страви, що є традиційними для новорічного столу середньостатистичної української родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

Експерти підрахували, що вартість салату Олів’є на 3 кг традиційної рецептури обійдеться в 198,54 грн. Це на 24,6% більше за попередній рік. Ковбаса для салату – 100 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошку – 35,00 грн, 200 г солоних огірків – 17,22 грн, шість яєць – 19,80 грн та 180 г майонезу – 13,50 грн. Ще в 13 грн обійдуться цибуля, морква та картопля.

На рівні минулого року коштуватиме салат Оселедець під шубою на 1,5 кг – 121,57 грн. Левову частку його вартості становитиме філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг.

Ціни на м’ясні та рибні продукти

Витрати на них зростуть на 10-26%. Зокрема, півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси Салямі коштуватиме 98,50 грн (+10,1% проти цін 2020 року), підчеревини копченої – 110 грн (+10%), биток зі свинини свіжий – 115,0 грн (+4,5%).

М’ясо птиці станом на кінець 2021 року є найдешевшим поміж інших видів м’яса – 120 грн за 1 кг. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі становитиме 443,50 грн. Півкіло оселедця обійдеться в 100 грн.

Ціни на овочі та фрукти

Вартість овочів на новорічному столі становитиме, в середньому, 185,38 грн. Вартість 2 кг картоплі цього року 17,38 грн, гриби (1 кг) – 55 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 22,50 грн, помідори свіжі (1 кг) – 38,00 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться в 105,80 грн. За 2 кг мандаринів доведеться заплатити 70 грн, 1 кг бананів обійдеться в середньому в 26 грн, лимон (200 г) – 9,80 грн.

Вартість молочних та хлібобулочних виробів

Ціни на молочні продукти цього року подорожчали на 14-30%. Твердий сир (300 г) обійдеться в 75 грн, а пачка вершкового масла (200 г) – 50 грн. Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн.

Ціни на алкоголь та солодощі

Шоколадні цукерки коштують – 170 грн за 1 кг. Пляшка шампанського Артемівське (0,75 л) обійдеться в 109 грн. У півтора рази більше – 180 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку Шабо 5-річної витримки.

Безалкогольні напої обійдуться в 81,00 грн. За 2 л соку Садочок треба заплатити 40 грн, за воду Моршинська (1,5 л) – 13 грн, за солодку воду Живчик (2 л) – 28 грн.

Експерти також зазначають, що сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 480 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться в 260 грн, а 200 г червоної риби – в 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами в Україні підвищиться до 2 324,74 грн.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складе 2 123,59 грн, що на 10,8 % більше вартості новорічного столу 2021 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2 673,59 грн.

Факти ICTV також підготували матеріал, в якому зібрали три салати, якими можна здивувати гостей на Новий рік-2022.

Джерело: ННЦ Інститут аграрної економіки