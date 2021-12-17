17 декабря Национальный банк Украины повысил курс евро и едва понизил курс доллара к гривне.

В пятницу евро подорожало еще на 22 копейки и теперь составляет уже 30,84 грн/1€.

Доллар остался почти без изменений – американская валюта все так же стоит 27,2 грн/1$.

На четыре копейки 17 декабря подорожал польский злотый – 6,66 грн, а российский рубль – на две – до 3,70 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 17.12:

$1 – 27,2 грн;

€1 – 30,84 грн;

1 польский злотый – 6,66 грн;

10 российских рублей – 3,70 грн.

Выплата полностью вакцинированным против коронавируса украинцам по 1 тыс. грн существенно не повлияет на уровень инфляции в стране.

В этом уверяет глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По его словам, 8 млрд грн, которые в этом году выделили из госбюджета на президентскую программу выплат за Covid-вакцинацию, не являются той суммой, которая может повлиять на рост потребительских цен.

Согласно расчетам Нацбанка, влияние Covid-выплат на показатели годовой инфляции составит около 0,1%.